Nelson Weiper Gjerman apo Shqiptar ? Nëse i hidhni një sy platformave të njohura të futbollit online, pranë flamurit gjerman te profili i Nelson Weiper do të shihni një flamur shqiptar. Nga vjen në të vërtetë ky lojtar? Futbollisti, emri i plotë i të cilit është Nelson Felix Patrick Weiper, ka lindur në Mainz në vitin 2005, por, ai ka dy shtetësi për shkak të prindërve të tij. Babai i Weiper është gjerman, nëna e tij eshte Shqipëtare. Weiper ka qenë aktiv për ekipet kombëtare gjermane që nga U16 dhe pyetja se per ke kombetare do te luaj ne te ardhmen mbetet akoma e hapur ! Shpresojme qe Federata Shqiptare e futbollit ta ndjeke me interes karrieren e ketij lojtari. Gent Mebelli

komente