Elvis Rexhbecaj rock and roll ne derbin e Rinit

Rruga që familja Rexhbecaj bëri nga fshati i vogël malor Gjonaj për në Gjermani në vitin 1999 ishte e pazakontë, Elvisi së bashku me vëllain e tij Blendard, motren, nënën shtatzene dhe babanë largohen nga terrori serb ne Kosovës drejt Berlinit, NE KEMBE !!! "Babai im më çoi në Gjermani duke me mbajtur ne krahe." Tregon Elvis Rexhbecaj qe përshkruan fëmijërinë e tij ne Brandenburg si të lumtur. Me prinder qe bene cfare munden te plotesonin deshirat e femijeve. Ndërkohë është 23-vjeçari ai që i kthen sot familjes shume lumturi dhe ben krenar cdo shqiptar qe jeton ne Gjermani. Karriera ne Bundeslige fillon me tranierin Bruno Labbadia i cili e aktivizon rregullisht te klubi i Vfl Wolfburg. Por pasardhësi Oliver Glasner nuk i mbështetet planet e tija te Elvisi i talentuar. Ai huazohet në Këln ku prej një viti luan rregullisht deri sa vjen mrekullia: "You are in history." I therrisnin shoket e skuadres ndersa kendonin duke u kthyer fitimtare ne AUTOBUSIN e 1FC KÖLN!!! U deshen te kalonin tre vjet qe Kölni te fitonte Derbin e Rinit kunder Borussia Mönchengladbach me dy golat e Elvis Rexhbecaj qe siguroi një vend të përhershëm në zemrat e tifozëve të klubit me shume tradite ne Bundeslige. Si dhe ku do të vazhdojë karriera e Elvis Rexhbecaj përtej verës është ende e paqartë. Huazimi i tij do të përfundojë pas sezonit dhe në Wolfsburg me siguri do ta kene parë se si Elvisi kendoi ne Derbin e zjarrte. Gent Mebelli

