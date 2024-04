Share Tweet Nofka “Vizekusen”, Rraklli ja ngjiti dhe Xhaka ja hoqi Bayer 04, nje hitori si ne perralle qe do tregohet nder breza. Protagonist: Altin Rraklli : E shtune 20. Maj 2000, Bundesliga: dita e 34 e ndeshjeve. Bayer 04 Leverkusen humbet me rezultatin 2 me 0 kundra SpVgg Unterhaching, dikur me protagonist yllin e Kombetares Altin Rraklli. Sezonit 2000/2001 kur Bayer 04 humbi tre mundesi per te fituar tre tituj, vetem brenda pak ditesh, la nje hije te rende mbi qytetin mej160 mije banore te Leverkuse-it. Nofka “ Vizekusen” u be titulli i gazetave dhe rubrikave sportive, asokohe ne Gjermani. Kjo “Nofke do ta shoqeronte klubin deri ne ditet e sotme, duke u bere nje nga fjalet ne te urryera per Rudi Völler ( Sot: Drejtori sportiv i DFB ) Protagonist: Granit Xhaka : E djele 14. Prill 2024, Bundesliga: dita e 29 e ndeshjeve. Bayer 04 Leverkusen fiton me rezultatin 5 me 0 kundra SV Werder Bremen dhe vetem ne minuten e 60-te ndeshjes, mbas golit fenomenal te Granit Xhakes u sigurua se, titulin e Kampionit ne Budeslige nuk do tja rrembeje me dot askush. Nofka “ Vizekusen” dhe trauma e titujve te humbur, tashme eshte histori ! Gent Mebelli

komente