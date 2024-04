Share Tweet Pak minuta ne kembet e YJEVE KUQ E Zi Armando Broja, eshte aktivizuar te Fulhamit vetem 10 minuta, duke u lene pothuajse gjithe kohes ne tribune trajneri Silva. Jasir Asani, eshte aktivizuar vetem 8 minuta duke u lene serish kete fundjave jashte ekipit te Guangju, qe ka humbur per te pesten here rradhazi ne kampionatin e Korese se Jugut. Mario Mitaj, lojtar me kualitet dhe cilesi te padiskutueshme, te cilat i tregoi ne te gjitha ndeshjet me Kombetaren, ka marre shume pak minuta nga trajneri Galaktionov ne tre ndeshjet e fundit me Lokomotiven e Moskes Nedim Bajrami, javen e kaluar mbas nje goli dhe nje asist-i, ne Salernitana u shpall „Man of the Match. Ne ndeshjen kunder Milan-it qendroi ne stol, pasi nuk u preferua nga trajneri Ballardini, megjithese mesfushori i ka shenuar pothuajse te gjithe ekipeve te medha, duke bere kundra tyre paraqitje shume pozitive. Fakti qe shume lojtare te Kombetares nuk po marrin minutat e duhura ne Kampionatet e vendeve ku luajne, eshte shume shqetesues jo vetem stafin drejtues dhe trajnerin Sylvinho, por edhe per shqiptaret anembane botes. Ne te gjithe shpresojne qe yjet e „ ENDRRES KUQ E ZI „ te jene ne formen e tyre me te mire per EURO 2024 ne Gjermani. Gent Mebelli

komente