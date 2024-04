Share Tweet KRENARITE shqiptare kampion te Bundesliges Xherdan Shaqiri ylli shqiptar, Kampion i Bundesliges me FC Bayern ne vitet 2013, 2014, 2015. Xherdan Shaqiri fitoi tre kampionate radhazi me Bayern e Mynihut.Ishin vitet me te arta te klubit sepse ne vitin 2013 nen drejtimin e trajnerit Jupp Heynckes ai fitoi edhe Ligen e Kampioneve. Qendroi te Bayer-ni deri ne vitin 2015 dhie pas u transferua te Interi i Milanit. Granit Xhaka ylli shqiptar, Kampion i Bundesliges me Bayer 04 Leverkusen ne sezonin 2023-2024. Mesfushori zviceran Granit Xhaka fitoi të dielën me Bayer Leverkusen titullin e parë kampion në historinë e klubit. 31- vjecari erdhi nga Arsenali duke deklaruar, se donte te arrinte gjera te medha. Ai e mbajti fjalen duke qene nje nga garantet e suksesit dhe duke realizuar me zgjuasi dhe disipline urdherat e trajnerit Xabi Alonso. Trofeja e Bundesliges Granit Xhaken do te jete per here te pare ne historine e saj prej ari ne qoftese se Bayer 04 do ta mbylle kete sezon i pamposhtur. Gent Mebelli

