Share Tweet Shkodran Mustafi, deshira ime me e madhe, te rikthehem perseri ! Shkodran Mustafi, ylli shqiptar Kampion Bote ne vitin 2014, mendon te vazhdoje ende karrieren e tij dhe ka shprese te madhe ne nje rikthim te mundshem. Une jam pa klub qe nga vera e kaluar dhe brenda ketij muaji mbush 32- vjec, por ndjehem ende i ri, kam akoma energji dhe motivim te mjaftueshem per te sulmuar serisht majat e futbollit. Kjo eshte per momentin deshira ime me e madhe ! Mustafi është pa klub që nga vera e vitit 2023. Ai ka luajtur për herë të fundit në Spanjë për UD Levante, ku e penguan vazhdimisht nga lëndimet e shumta. Si futbollist, vitet e tij më të bukura, mbrojtesi i kaloi në FC Arsenal, ku luajti për pesë vjet. Ai ishte gjithashtu pjesë e ekipit Gjerman që fitoi Kupën e Konfederatave ne vitin 2017 dhe ndeshjen e tij te fundit me perfaqesuesen e DFB e luajti po ate vit. Pyetjes, se sa larg shkon Gjermania ne Euro 2024 ai ju pergjig: kam shumë besim te skuadra gjermane, kete verë në luajme ne shtëpi dhe une mendojse ne kemi një ekip që mund të konkurrojë për titullin Kampion. Gent Mebelli

komente