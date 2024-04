Share Tweet Që tre synimet e Xhakës të bëhen triplete Kampion, fitues i Kupes dhe ndoshta mund te sjellim ne shtepi edhe dicka nga Europa League. Ylli shqiptar i Bayer Leverkusen-it flet per here te pare publikisht per nje triplete te mundeshme. Duhet te jemi te vetedijshem se ne mund te bejme mrekulli duke u bërë kampion, për herë të parë në historinë e klubit ! Bayer Leverkusen ka shanset më të mira për të arritur në gjysmëfinale të Ligës së Evropës falë fitores 2-0 në ndeshjen e parë kundër West Ham United. Nje rezultat i shkelqyer, por jo perfekt, prandaj ne duhet të qëndrojmë të fokusuar. Mesfushori i cili u transferua nga Arsenali në verë paralajmëroi mbas ndeshjes shoket e skuadres tij që të qendrojne me kembe ne toke. Gent Mebelli

