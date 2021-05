Share Tweet Blendi Idrizi Super GOOOL!

dhe BVB Dortmund shume prane Champions League. Huntelar ma pasoi topin perfekt. U nisa ne drejtim te portes dhe te them te drejten ne ato momente nuk mendova asgje, doja vetem te godisja per te shenuar.

Thjesht e pa besueshme qe topi perfundoi ne rrjete!

Tregon sulmuesi i Schalke 04, Blendi Idrizi ne interviste per mediat, mbas fitores dhe golit te realizuar kundra Eintracht Frankfurt. E ardhmja e Schalke 04 filloi sot! Me talente te tille si Idrizi, Flick, Hoppe dhe Aydin Schalke shpreson se sezoni 2021-2022 ne Bundesliga 2 do te jete nje histori suksesi. Ne ndeshjen e fundit ne shtepi, Schalke 04 fundos endrren e Frankfurtit per pjesmarrje ne Champions duke i hapur rruge, BVB Dortmund te planifikoje per Champions League. Sot 23 vjecari Blendi Idrizi qe per perfaqesuesen U-21 te Kosoves ka luajtur tre takime, ka lindur ne Gjilan me date 02. Maj 1998.

Stacionet e tij gjate rruges per ne Bundeslige jane: 2011-2012 FC Blau-Weiß Friesdorf, 2012-2014 Bonner SC, 2014-2015 TSC Euskirchen, 2015-2017

1. FC Köln, 2017-2018 FC Blau-Weiß Friesdorf, 2018-2019 Alemannia Aachen, 2019-2020 SC Fortuna Köln. Ne sezonin 2020-2021 luan per FC Schalke 04 ne Bundeslige dhe mban fanelen me numer 36. Gent Mebelli

